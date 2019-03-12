انطلاق «التقسيم» في 19 رياضة للأولمبياد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

تنطلق اليوم مباريات التقسيم في 19 رياضة للألعاب العالمية، وذلك على مدار يومين، ويهدف التقسيم إلى تحقيق العدالة بين اللاعبين، وفق مستوياتهم، ويقام في رياضات ألعاب القوى، الريشة الطائرة، البوتشي، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة، الطائرة الشاطئية، الدراجات، كرة القدم الخماسي والسباعي، القوارب، السباحة، التنس، بينما يقام غداً التقسيم في رياضات التزلج على العجلات والجودو والجمباز الفني، أما تقسيم البولينج والفروسية فيقام 15 مارس، وفي يومي 15و16 للكياك، على أن يجرى التقسيم في مسابقات ألعاب القوى والجمباز الإيقاعي، في يومي 17و18 من مارس الجاري.

وتقام مباريات التقسيم على نفس الملاعب التي ستقام عليها المنافسات الرسمية وهي 9 أماكن، ففي العاصمة أبوظبي ستقام على أرض المعارض «أدنيك» 11 رياضة هي الريشة الطائرة، السلة، البوتشي، الجمباز الفني والإقاعي، الجودو، تنس الطاولة، رفع الاثقال، التزلج على العجلات، الكرة الطائرة، كرة اليد.

كما تقام سباقات الفروسية على منتجع الفرسان الدولي، والكرة الطائرة الشاطئية بشاطئ الكورنيش، وفي مدينة زايد الرياضية تقام مسابقات التنس، وكرة القدم الخماسية والسباعية، ويقام الغولف على ملاعب ياس لينكس، وتقام بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباقات التجديف (الكياك) والشراع، ويقام على مرسى ياس سباقا التراثليون والدراجات، بينما تجرى في دبي سباقات ألعاب القوى بملعب أكاديمية شرطة دبي، وتقام السباحة بمجمع حمدان الرياضي.

وكانت اللجنة التنفيذية من خلال المدير العام خلفان المزروعي، قد وقفت على كل ترتيبات إقامة وفود الـ 194 دولة والمقيمون في أبوظبي ودبي، كما اطلعت على كل التجهيزات الخاصة بتدريب اللاعبين، وقد اختتم امس برنامج المدن المضيفة، والتي فاقت أهدافه التوقعات، حيث سمح للوفود المشاركة لـ 194 دولة التعرف على أبرز المعالم السياحية والتراثية في الدولة.

من جانبه قال شريف الفولي: عملية التقسيم تتم قبل انطلاق المسابقات الرسمية، ويأتي ضماناً لحصول اللاعب على حقة في المنافسات التي يخوضها كاملة وفق معايير القدرات والنوع والعمر، وهو أمر يمثل منتهى الحيادية التي يضمنها الأولمبياد الخاص في مسابقاته المختلفة سواء محلية أو إقليمية أو عالمية، وذلك من خلال إجراء اختبار لقدرات اللاعبين والفرق في دورة تقسيم لتكوين مجموعات من اللاعبين متجانسة، بحيث لا يقل عددها عن 3 لاعبين أو3 فرق ولا يزيد عددها على 8 لاعبين أو 8 فرق، ويكون الفرق في النسبة المئوية بين المجموعة والمجموعة الأخرى 15%.