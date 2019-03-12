العين تسرّ برؤية «شعلة الأمل»

المصدر: Ⅶ العين - وام

استقبلت مدينة العين شعلة الأمل بعد أن طافت إمارات الدولة، وحطت رحالها في «قلعة الجاهلي» التاريخية، بمشاركة طلبة المدارس، ووصولاً إلى جامعة الإمارات، واستاد هزاع بن زايد، وشملت الدوائر الحكومية.

وقدمت شرطة أبوظبي فعاليات متنوعة خلال الاحتفالية المشتركة، وسط ترحيب جماهيري كبير بـ «حملة الشعلة» من الرياضيين الإماراتيين والدوليين، وعملت على تعزيز أمن وسلامة المشاركين، وتقديم خدماتها في الأجواء الاحتفالية التي تعكس جهود الدولة في تنظيم الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

حضر الفعالية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وحمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من المسؤولين وضباط وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي.

مكانة

وقال العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة بشرطة أبوظبي، إن استضافة الدولة للأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي، يعكس مكانتها الرائدة في المناسبات الرياضية الكبرى عالمياً.. مشيداً بدعم ورعاية وزارة الداخلية لشعلة الأمل، وتحقيق النجاح المنشود لها انطلاقاً من الاهتمام بفئة أصحاب الهمم ورعايتها وإظهار مواهبهم وقدراتهم في مثل هذه المسابقات.

وأضاف في كلمة خلال الاحتفالية، إن مشاركة منتسبي الشرطة في مسيرة شعلة الأمل، هو تعبير عن الدعم والتقدير للرسالة السامية للأولمبياد الخاص، والتي تتماشى مع القيم الإنسانية والإرث الحضاري الذي تحظى بهما الدولة.

وعبّر عن شكره إلى الجهات المنظمة والوفود المشاركة، وجميع العاملين والمتطوعين، أملاً أن يحقق الرياضيون من أصحاب الهمم، طموحاتهم وأحلامهم بنيل الإنجازات الرياضية.

حرص

وأكد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الجهود القائمة على مسيرة شعلة الأولمبياد في جولتها بأهم المعالم التراثية والسياحية، وترسيخ أهدافها الإنسانية والرياضية القيّمة على مستوى العالم، والتقاء مختلف الشعوب والثقافات على أرض الإمارات. وأكد المقدم محمد راشد الكعبي مدير مركز شرطة زاخر، أن الرسالة التي تحملها شعلة الأمل رسالة سامية، نتشرف بأن تكون العين أحد داعميها.

وأشاد جون نسكي ضابط بسباق الشعلة لرجال الشرطة، بجهود شرطة أبوظبي الكبيرة في تنظيم الحدث وتأمين الفعالية بصورة مميزة، لافتاً إلى أن تعاون الجهات المختصة أسهم في تحقيق النجاح المتميز للفعالية.

كما أعرب ستيفن جراهام بطل الألعاب الخاصة عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فعالية شعلة الأمل في مدينة العين المشهورة بمواقعها السياحية والتراثية الجميلة، مشيداً بتعاون الشرطة وجهودها المتميزة في إنجاح الفعالية بصورة مشرفة أسعدت الجميع.