«مبادلة» ترعى منتخبات «السامبا»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

استقبلت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» فريق الأولمبياد الخاص البرازيلي القادم إلى دولة الإمارات للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019. وقد تكفلت «مبادلة» برعاية مشاركة الوفد البرازيلي المؤلف من 51 لاعباً ومدرباً، وذلك انطلاقاً من التزامها تجاه البرازيل، باعتبار أنها تمتلك وتدير استثمارات في ذلك البلد منذ عام 2011، حيث تحرص «مبادلة» في كافة مشاريعها واستثماراتها على تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات والمناطق المحلية التي تستثمر فيها. وتشمل رعاية «مبادلة» لفريق البرازيل للأولمبياد الخاص، توفير الدعم اللازم للرياضيين والأجهزة الفنية المصاحبة لتمكينهم من المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

من جانبه، قال حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: «أبوظبي تفتح أبوابها للعالم خلال الأولمبياد الخاص، ونسعى لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، لذلك فإننا سعداء للغاية بالفرصة التي أتاحت لنا مساعدة الفريق البرازيلي للحضور والمشاركة في هذه الفعاليات. لدينا استثمارات في البرازيل منذ عدة سنوات، لذا فإن توفير هذه الرعاية هو أمر طبيعي وجزء من التزامنا نحو المجتمع البرازيلي. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في الأولمبياد الخاص - أبوظبي، سواء من دولة الإمارات أو من أنحاء العالم».

دعم

في حين، قال جورج ميلارد، رئيس جهاز الأولمبياد الخاص البرازيلي: «إن دعم مبادلة ضروري لتطوير برنامجنا في البرازيل، ولولا هذا الدعم لما تمكنا من حضور هذا الحدث الرياضي الهام، والذي يعد أكبر حدث إنساني في العالم، وإن الرياضيين متحمسون للغاية وممتنون لإتاحة الفرصة لهم لإظهار شجاعتهم وعزمهم».

سيشارك الفريق البرازيلي في العديد من المنافسات مثل كرة القدم الخماسية وكرة البوكي وألعاب القوى والسباحة والتنس والجمباز الخاص والكرة الطائرة الشاطئية.