نجوم عرب وعالميون يشاركون في النشيد الرسمي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشارك عدد من أبرز نجوم العرب والعالم في أداء النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام في استاد مدينة زايد الرياضية بعد غد، والذي يعلن انطلاق الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم لهذا العام.

ويؤدي النشيد الذي يحمل عنوان «Right Where I’m Supposed To Be»، أبرز نجوم الغناء المعروفين، وذلك بحضور أكثر من 40 ألف متفرج، خلال حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص، حيث يشارك ثلاثة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، وتامر حسني نجم مصر والوطن العربي، والفنانة أصالة نصري، إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين، والمغني الشهير لويس فونزي.