«دبي للثقافة» تدعم برنامج المدن المضيفة 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، عن دعمها برنامج المدن المضيفة خلال زيارته إلى دبي. وكانت دبي للثقافة قد أعدت أجندة حافلة بالكثير من الأنشطة والفعاليات وذلك في الفترة المسائية من الخامسة وحتى الثامنة مساء يوم أمس، مقابل المسرح الرئيس للقرية العالمية.

من جانبه، قال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: جاء دعمنا لهذا البرنامج من منطلق استجابتنا لدعوة المجلس التنفيذي لإمارة دبي لدعم البرنامج في دبي، حيث أتاحت لنا هذه المشاركة تسليط الضوء على جوانب مهمة من ثقافتنا وتراثنا أمام الوفود المشاركة في فعاليات الأولمبياد الخاص بالإضافة إلى إبراز رسالتنا، ولتحقيق هذه الأهداف حرصنا على التكاتف مع المؤسسات الأخرى.