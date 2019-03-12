منتجع الفرسان جاهز لمنافسات الفروسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، استعداداته لاستضافة منافسات الفروسية التي تنطلق من 16 وتستمر حتى 20 مارس ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وقال خليفة الحميري، الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة: «إن منتجع الفرسان الرياضي الدولي اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والاحتياطات الضرورية لتسهيل مشاركة أصحاب الهمم في هذا الحدث الرياضي الإنساني الأكبر على مستوى العالم». مؤكداً جاهزية المنتجع لاستقبال الأبطال المتنافسين والمشجعين على حد سواء. وأضاف: «تم تشكيل فريق من المختصين وذوي الكفاءات العالية في مجال الفروسية للعمل على تلبية كافة متطلبات واحتياجات الفرسان المشاركين والضيوف والتنسيق مع اللجنة المنظمة لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية في الإمارات».