حاكم رأس الخيمة يدشن النصب التذكاري للأولمبياد الخاص

المصدر: وام

ثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 في أبوظبي الذي يعد أكبر تجمع رياضي إنساني على مستوى العالم بدعم و رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس للاتحاد حكام الإمارات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بلد التسامح والمحبة والسلام التي طالما ارتبطت بمعاني التكافل والتعاون تجسد اليوم من خلال استضافة هذا الحدث التاريخي والاستثنائي هذه القيم الإنسانية التي نشأت عليها منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ومازالت وفية لها.

جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مساء أمس النصب التذكاري للأولمبياد الخاص العالمية "أبوظبي 2019" في جزيرة المرجان الذي يرمز لدور أصحاب الهمم الرائد في المجتمع بمناسبة استضافة الحدث العالمي البارز لأول مرة في المنطقة العربية خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الحالي وكذلك بمناسبة مشاركة إمارة رأس الخيمة ضمن برنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص وسط حضور كبير من كبار المسؤولين وضيوف الدولة من المشاركين.

ورحب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالوفود المشاركة ضمن برنامج المدن المضيفة في إمارة رأس الخيمة والإمارات عموما ..مشيرا إلى أن اهتمام دولة الإمارات بأصحاب الهمم نابع من الفطرة السليمة والتربية القويمة التي نشأت عليها القيادة والشعب بفضل حكمة الأجداد وقبل ذلك من تعاليم ديننا الحنيف.

وقال سموه " إن المجتمعات المتحضرة لا تميز بين أبنائها، ودولتنا كانت سباقة في دمج أصحاب الهمم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الدولة والمجتمع أسوة بإخوتهم وفي الإمارات فهم شركاء في الطفرة والنجاحات وشركاء في الآمال والطموحات والتطلعات وشركاء في حب الوطن والتفاني في خدمته".

وأضاف سموه "استضافة الوفود المشاركة في مختلف إمارات الدولة تعد فرصة للتواصل وتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب فهي مناسبة نسعى من خلالها الى تقديم الصورة المشرقة عن شعب الإمارت أمام العالم أجمع ونعكس ما حققته دولتنا من تقدم حضاري وإنساني ومكانة مميزة على الخارطة الدولية ومن جانب آخر هي فرصة ليساهم جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في تنظيم هذا الحدث التاريخي الإنساني بكل ما يحمله من ذكريات طيبة عن الإمارات وشعبها الوفي".

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفكرة النصب التذكاري الذي يعبر عن إيمان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بإمكانات أصحاب الهمم وعن مدى الدعم والحب الذي يحظى به فرسان الإرادة في الإمارات ..متمنيا التوفيق والنجاح للرياضيين المشاركين في الالعاب العالمية.

ويندرج الحدث ضمن برنامج المدن المضيفة برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة تحت شعار"ها هم أصحاب الهمم" والذي دشنته الإمارة بنجاح كبير حقق أهدافه للتعريف بالعادات والتقاليد والتراث وتأكيد الدور المهم لأصحاب الهمم في المجتمع.

وشهد الأمسية إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وماري ديفيز، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص، فضلاً عن مسؤولي الدوائر والمؤسسات المحلية في رأس الخيمة، ووفود دول جنوب أفريقيا، واستونيا، ومنغوليا، واليونان، وآذربيجان، وقبرص، وطاجيكستان، ولوكسمبورج وكازاخستان.

وعبرت ماري ديفيز عن تقديرهم للجهود التي قامت بها دولة الإمارات في استضافة الحدث العالمي والمشاعر الجميلة التي أحاطت بها جميع الوفود المشاركة، وقالت إن الأجواء الرائعة الموجودة في هذه الدولة تعكس قيمة الاهتمام بأصحاب الهمم وتعزيز الثقة في قدراتهم ومنحهم فرصة المشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية.