سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً السبت المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي، والذي ينظمه النادي السبت المقبل في شواطئ دانة الدنيا دبي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الحالي. ويعد البروفة الأخيرة للملاك والنواخذة والبحارة لاختبار جاهزية السفن والمحامل قبل المشاركة في سباق «القفال 29» والذي يقام 27 أبريل المقبل وينطلق من جزيرة صير بو نعير.

وكانت أولى مراحل البطولة هذا الموسم أقيمت ديسمبر الماضي وشهدت تتويج طاقم السفينة «طوفان 21» بقيادة النوخذة الشاب أحمد إسماعيل المرزوقي.

أهمية

وأكد هزيم القمزي مدير السباقات في النادي أن منافسات سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، السبت المقبل، تحظى بأهمية كبيرة كونه يمثل ثاني جولات بطولة دبي وبروفة التحضير لعرس سباقات الموسم البحري «القفال 29». ورحب مدير السباقات بجميع المشاركين في الحدث الكبير مشيراً إلى أن استمرار تسجيل المشاركين حتى الخميس المقبل حيث سيتم الإعلان بعدها عن قائمة المشاركين استعداداً لانطلاقة السباق الكبير من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.

توقع

وقال: تقوم لجنة السباقات بإخطار المتسابقين بالحدث عبر خدمة الرسائل القصيرة من أجل استكمال واستيفاء شروط التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص فضلاً عن آلية التسجيل المعتادة بالحضور الشخصي إلى النادي واستكمال خطوات التسجيل ونتوقع مشاركة كبيرة وفق المؤشرات الأولية. وأكد هزيم القمزي أن النشرة الجوية المتوقعة يوم السباق تعطي مؤشرات جيدة ومشجعة على إقامة السباق .