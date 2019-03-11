شباب الأهلي للدراجات يفوز بسباق الحمرية

المصدر: Ⅶ الحمرية - محمود شلبي

حقق فريق شباب الأهلي للدراجات بطولة سباق الفرقي ضد الساعة لفئة الشباب الذي نظمه اتحاد الدراجات في الحمرية لمسافة 30 كلم بمشاركة 8 فرق تنافست على تحقيق أفضل زمن، ونال فريق شباب الأهلي الذي ضم عمر عبد الرزاق الجسمي وعلي حميد محراب وحمد عبد الرزاق الجسمي ومونتي سكوت المركز الأول بزمن قدره 30 دقيقة و35 ثانية وجاء فريق النصر ثانياً، وحل فريق نادي التعاون ثالثاً، وعقب انتهاء السباق قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية بتتويج الفرق الفائزة وقام بتحكيم السباق الحكم العام علي اليعربي وحكم الوصول نبيلة حسن والحكم الميقاتي عبد الله الحوسني والحكم الثاني سيف الشرقي وحكام الطريق وليد الشامسي ومحمد إبراهيم ووليد ريان وإيهاب طلعت وياسر ريان وعلي موسى ومحمد السحباني.