كلباء والفجيرة يتوجان بلقبي دوري «التسامح للجودو»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريقا اتحاد كلباء والفجيرة للفنون القتالية بلقبي دوري عام التسامح للجودو، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بنادي الشارقة بمشاركة 420 لاعباً من 18 نادياً ومركزاً، وفاز اتحاد كلباء بلقب منافسات تحت 20 سنة برصيد 5 ميداليات ذهبية، وفضية وبرونزية، وحقق المركز الثاني فريق الشارقة . وحقق اتحاد كلباء بطولة الفردي للمرحلة السنية نفسها برصيد 7 ميداليات منها 5 ذهبيات.

وفاز فريق الفجيرة بلقب بطولة تحت 17 سنة برصيد 8 ميداليات ملونة ، وفي ختام البطولة قام محمد جاسم أمين السر العام المساعد بتتويج الفائزين.

إشادة

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بمستوى البطولة وبصدارة فريقي اتحاد كلباء والفجيرة لدوري عام التسامح للجودو، مؤكدا أن البطولة شهدت تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة اللاعبين، من أبناء المواطنات وحَمَلة الجواز ومواليد الدولة والمقيمين وفقاُ للائحة الفنية للبطولة، مما ساهم في ارتفاع مستوى المنافسات التي قدمت العديد من المواهب التي تشكل دعما للمنتخبات الوطنية للجودو.وشكر محمد بن ثعلوب اللجنة المشرفة وحكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية ووسائل الإعلام على المجهودات التي بذلوها لإنجاح البطولة.