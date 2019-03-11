تنسيق بين شرطة رأس الخيمة واتحاد الجوجيتسو لنشر اللعبة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

بحث اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال استقباله يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو ووفد الاتحاد، بحضور المديرين العامين وكبار ضباط القيادة، تعزيز أواصر التعاون والتنسيق فيما يخص نشر اللعبة والاهتمام بها، وتم عقد ورشة تعريفية باللعبة في قاعة المركز الإعلامي، تضمنت إقامة عرض ميداني للعبة، بحضور أعداد كبيرة من منتسبي القيادة، للتعرف عن قرب إلى رياضة الجوجيتسو. تحدث يوسف البطران خلال الورشة عن إنجازات الموسم الماضي، والتحضيرات الجديدة، لخوض التحديات المهمة على المستويات القارية والعالمية.

وتوجه اللواء علي النعيمي بالشكر إلى القيادة الرشيدة، لرعايتها ودعمها لمسيرة رياضة الجوجيتسو التي تمثل أداة حيوية لإضفاء شعلة النشاط في المجتمع. كما شكر الرعاة والداعمين، على جهودهم في نشر اللعبة.

ونقل البطران، لمنتسبي شرطة رأس الخيمة ، تحيات عبد المنعم الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، لاهتمامهم بنشر اللعبة، وقال: الاتحاد يهتم السياسات الهادفة لتطوير اللعبة وإطلاق الشراكات مع الجهات الحكومية والتفاعل مع المؤسسات التعليمية.