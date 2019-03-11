جولة فاصلة تحدد طرفي نهائي دوري السلة اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، من خلال جولة فاصلة تقام بصالتي ناديي النصر وشباب الأهلي، حيث يحل الوصل ضيفاً على النصر، فيما يواجه حامل اللقب شباب الأهلي ضيفه الشارقة، ولجأت الفرق الأربعة للمواجهة الثالثة والفاصلة، بعد أن تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً في نصف النهائي، وتبدو الحظوظ متساوية لبلوغ النهائي، في ظل معرفة كل طرف بمنافسه، من خلال تكرار المنافسة بينهم هذا الموسم، وتعول الفرق الأربعة على نخبة لاعبيها المواطنين والمحترفين الأجانب، ونجح الشارقة في الفوز على شباب الأهلي ذهاباً 85-75، قبل أن يتمكن الأخير من رد الدين، والفوز إياباً 86-82، وبدوره، فاز الوصل ذهاباً 94-91، والنصر إياباً 93-90، وتحقق الفوز للنصر وشباب الأهلي في الوقت الإضافي خلال المباراتين.