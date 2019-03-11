«تراث الإمارات» يستقبل «شعلة الأمل»

المصدر: أبوظبي - وام

يشارك نادي تراث الإمارات في برنامج استقبال «شعلة الأمل» الخاصة بالأولمبياد الخاص، حيث سيتم استقبال الشعلة في مدينة العين غداً وستكون في كورنيش المرفأ بالظفرة بعد غد وستجوب معالم مدينة أبوظبي في 13 مارس الجاري. وتتمثل مشاركة نادي تراث الإمارات في احتفالات «شعلة الأمل» في عرض نماذج للبيوت التراثية الإماراتية مثل «بيت الشعر»، «وبيت البحر»، بالإضافة إلى الحرف التقليدية والتراثية النسائية والرجالية.

وتهدف مشاركة نادي تراث الإمارات إلى تعزيز وإبراز التراث الإماراتي العريق وتعريف ضيوف الأولمبياد والزوار به، وتقديم تجربة تراثية مميزة لهم، حيث فتح النادي مرافقه لاستقبال ضيوف الأولمبياد، وكانت فرق مشاركة في الأولمبياد الخاص زارت صباح أمس، القرية التراثية التابعة للنادي.