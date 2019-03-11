عائشة ميران: البرنامج أوضح أهمية تبادل الحضارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أشارت عائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي حول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، وقالت: «يسلط برنامج المدن المضيفة الضوء على أهمية تبادل الحضارات بشكل يسهم في إطلاع أصحاب الهمم ومنظمي البرامج على الثقافة الإماراتية وعادات الدولة وتقاليدها، كما يدفع جهود الإمارة في تنفيذ المحاور الرئيسية باستراتيجية دبي للإعاقة 2020.. كما يعزز نشر الوعي حول ما تقدمه إمارة دبي لسكانها وزوارها».

وأضافت ميران: «كلنا فخر بالجهود التي بذلتها الإمارة للاحتفاء بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من خلال برنامج الدول المضيفة وبما ستقدمه إمارة أبوظبي خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يرسخ ويؤكد تلاحم وتضافر المجتمع من أجل تمكين أصحاب الهمم، ومن أجل تعزيز بيئة الدمج وتقبل الآخرين في مجتمعاتنا».