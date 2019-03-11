آمنة المازمي: مشاركة دبي بالبرنامج أثرت الحدث

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعربت الدكتورة آمنة المازمي، مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ممثلة إمارة دبي في لجنة المدن المضيفة ضمن الأولمبياد الخاص، عن فخرها بمشاركة دبي ببرنامج المدن المضيفة التي أثرت الحدث، مشيرة إلى أن الفعاليات التي نظمت للوفود المشاركة تندرج ضمن مساعي حكومة دبي لنقل صورة إيجابية للثقافة الإماراتية الأصيلة، تجسيداً لرؤية قيادة الدولة الرامية إلى تحقيق التغيير الإيجابي في حياة أصحاب الهمم وتكريس مفهوم المجتمع الدامج الخالي من الحواجز والذي يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم.

وأشادت المازمي بالحماس الذي لمسته من جميع الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي حول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، والمساهمة في دفع جهود الإمارة في تنفيذ المحاور الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020.