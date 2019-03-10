محمد بن مكتوم يتوّج «الإمارات» بلقب جوليوس باير للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الفرق الفائزة في ختام بطولة كأس جوليوس باير للبولو 2019، حيث فاز فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بكأس البطولة وفاز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بالمركز الثاني كما توج فريق زيدان بطلاً لكأس بنتلي الإمارات وفريق ذئاب دبي صاحب المركز الثاني كما نال اليخاندرو ميوزو لقب أفضل لاعب في البطولة.

وشهد حفل الختام وشارك في تتويج الفائزين رجل الأعمال خلف الحبتور وريجيس بورغر الرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير الشرق الأوسط وتريفور ويلر مدير بنتلي الإمارات وحشد كبير من محبي وعشاق اللعبة.

وأشاد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بروعة التنظيم والمستوى الفني للبولو بشكل عام والمباراة النهائية على وجه الخصوص وهذا النهائي الذي تحول إلى مهرجان رياضي يعد نجاحاً للعبة بكل المقاييس وقال «نحن سعداء بهذا ولا يسعنا إلا أن نوجه الشكر إلى مجموعة الحبتور على هذا النشاط اللافت ونهنئ سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالفوز بالكأس كما نعرب عن أمنياتنا بحظ أوفر للفرق التي لم يحالفها الحظ ونعرب عن أملنا أن نشهد مشاركة أكبر للاعبين المواطنين من الجنسين في المستقبل».

وأبدى الشيخ محمد بن مكتوم إعجابه الشديد بالتنظيم وبالحضور الجماهيري وبالمنشآت المعمارية والحضارية التي لا تضاهى والتي لا يوجد لها مثيل في آسيا وإفريقيا.

كما ثمن أداء فريق الحبتور في المباراة التي شكلت مسك الختام للبطولة التي تستقطب أبناء الإمارات والخليج، إلى جانب أبرز اللاعبين المحترفين، والذين يسعون على الدوام إلى التواجد بساحات لعبة الأثرياء على أرض دبي والتي أصبحت قبلة للنجوم والمشاهير.

سعادة

من جانبه أعرب رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور عن سعادته البالغة بالمستوى الفني والتنظيمي لكأس جوليوس باير للبولو منوهاً إلى أن سعادته تضاعفت وهي سعادة مزدوجة بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وفوز سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لأننا نعد فوزها فوزاً لجميع الفرق.

كما أعرب عن سعادته بالحضور الجماهيري المتميز للبطولة بشكل عام وللنهائي خاصة وهو حضور يثلج الصدر فهنيئاً بهذه المكاسب للبولو في دولة الإمارات.

سيطرة إماراتية

وفي مباراة القمة التي جمعت بين قطبي البولو فريقي الإمارات والحبتور فقد انتهت لصالح فريق الإمارات لعباً ونتيجة وسيطر فريق الإمارات على مجريات اللعب وصال وجال من البداية وحتى صافرة النهاية بفضل قيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها توماس بانيلو 4 جول وماتيس بينويت 6 جول واليخاندرو ميوزو 8 جول كما لعبت الخيول دوراً مباشراً في ترجيح كفة الفريق.

وانتهت المباراة بفوز فريق الإمارات بـ10 مقابل 8 أهداف لفريق الحبتور ليحصد فريق الإمارات الكأس الذهبية كما نال لاعبه اليخاندرو لقب أفضل لاعب ونال خيله «ميلي» جائزة أفضل خيل.

حرص

حرص محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة كأس دبي الذهبية على تهنئة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على فوز فريقها بالكأس الذهبية. ووجه الحبتور الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته للبطولة، وإلى الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم لرعاية حفل الختام وتتويجه الأبطال.