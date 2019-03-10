نصيران ودرويش بطلا فردي الدراجات

المصدر: الحمرية - محمود شلبي

فاز علي أحمد نصيران، دراج الشارقة، بالمركز الأول ببطولة فردي البراعم لمسافة 10 كيلومترات التي نظمها اتحاد الدراجات في الحمرية بزمن 19 دقيقة و40 ثانية متقدماً على دراج الحمرية عمران الكعبي ودراج نادي أبوظبي أحمد المنصوري، وفاز دراج النصر عيسى درويش بالمركز الأول في سباق فئة الأشبال لمسافة 30 كم بزمن قدره 35 دقيقة و45 ثانية، وجاء دراج الحمرية علي الكتبي في المركز الثاني ودراج التعاون مروان الزعابي بالمركز الثالث.

درع البراعم

بانتهاء سباقات البراعم حقق دراج الشارقة علي نصيران درع التفوق للفردي برصيد 236 نقطة، وجاء دراج الحمرية سلطان الشامسي في المركز الثاني يليه دراج الرمس راشد الجسمي وحقق نادي أبوظبي للدراجات درع التفوق الفرقي العام برصيد 136 ، يليه نادي الشارقة ثم الحمرية .

درع الأشبال

ونال درع التفوق الفردي للأشبال دراج النصر عيسى درويش برصيد 192 نقطة يليه دراج شباب الأهلي مايد حسين ، ثم دراج الحمرية علي الكتبي.

وعلى مستوي الترتيب الفرقي حقق الحمرية درع التفوق برصيد 151 نقطة، يليه التعاون ثم شباب الأهلي

وقام عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج أبطال الإمارات وتسليم كؤوس التفوق الفردي والفرقي لنجوم المستقبل من البراعم والأشبال.

عمومية الدراجات

من ناحية اخرى يعقد اليوم بمقر الاتحاد بالشارقة اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات الذي كان تأجل الثلاثاء الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني.