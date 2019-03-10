تألق المواطنات في «جري سيدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حصدت الأسترالية كلوي تغي من أستراليا المركز الأول عن فئة سباق 5 كم، بالدورة السادسة من سباق جري سيدات الشارقة الذي أقيم تزامناً مع احتفالات يوم المرأة العالمي وقطعت مسافة السباق في 17:51 دقيقة، وفي فئة المتسابقات الإماراتيات، فازت المواطنة مريم الشامسي بالمركز الأول في زمن 25:10 دقيقة، وحصدت شمسة القاسمي المركز الثاني في زمن 26:18 دقيقة، ونالت آمنة الظهوري المركز الثالث في 26:59 دقيقة، وفي سباق 10 كم، احتلت المركز الأول فانوس تكلي من أثيوبيا وقطعت مسافة السباق في 39:42 دقيقة، في فئة المتسابقات الإماراتيات، حصدت سارة المركز الأول في زمن 49:34، تليها سارة العلم ثم رقية محمد الحرنكي.

شهدت المنافسات مشاركة 1300 متسابقة من 44 جنسية، ضمن 6 فئات عمرية تتراوح من 15 إلى 60 سنة، وتزامنت الفعاليات مع احتفالات يوم المرأة العالمي، وأقيمت مسابقة ترفيهية وهي جري المرح لمسافة 5 كم وانطلق «جري سيدات الشارقة» من منطقة المدينة الجامعية بالشارقة.

واستحدث «نادي سيدات الشارقة» فئة جديدة مخصصة للمشاركات الإماراتيات اللاتي يفزن بالمراكز الثلاثة الأولى من السباقين، بهدف تشجيع السيدات والفتيات الإماراتيات على ممارسة الرياضة.

وأكدت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة: تتميز الدورة السادسة باستحداث فئة جديدة لتشجيع السيدات والفتيات الإماراتيات، كما أنها تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفي العالم فيه بقدرات وإنجازات المرأة من خلال تنظيم هذه الأحداث المجتمعية التي تساهم في توسيع نطاق تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

وأكدت السركال أن النجاح الكبير الذي حققته الدورة يعود إلى الرعاية الكريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للحدث وجهودها في الارتقاء بالمرأة الإماراتية، ودعمها اللامحدود والمتواصل للفعاليات التي أسهمت في تمكين المرأة وتعزيزمكانتها.