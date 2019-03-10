مروان بن راشد المعلا يشيد بدعم القيادة الرشيدة لمهرجان «تلال سويحان»

المصدر: العين - البيان الرياضي

أشاد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات موتور بلكس، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بصفة عامة ولمهرجان تلال سويحان الصحراوي في منطقة العين بصفة خاصة وقال: «المهرجان يصب لمصلحة رياضة السيارات والدراجات النارية، ويستفيد منه عدد كبير من محبي رياضة السيارات والدراجات النارية من شباب الدولة ».

وأشاد الشيخ مروان بن راشد المعلا بمستوى تنظيم المهرجان، والجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لتوفير مقومات نجاح الفعاليات بالمهرجان الذي يجذب عدداً كبيراً من الجمهور ومحبي السباقات الرملية.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ مروان بن راشد المعلا للمهرجان وحضوره الجولة النهائية من بطولة تلال سويحان للدراج ريس الرملي، المثيرة من خلال محاولات السيارات إحراز الزمن الأفضل ، حيث استقبله حميد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمعارض ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعلي الأحبابي وسعيد المرزوقي عضوي مجلس إدارة المهرجان.

وقام الشيخ مروان بن راشد المعلا بجولة في ورش تجهيز السيارات للاطمئنان على استعدادات الفرق.