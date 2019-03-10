البحرين تجهز الشارقة لـ «آسيوية اليد»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

غادرت بعثة فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي، أمس، متوجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة، لبدء معسكر الإعداد، الذي يستمر على مدار 8 أيام، تحضيراً للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية، التي تقام من 20 الجاري إلى 2 أبريل في الكويت بمشاركة 13 فريقاً، ويرأس البعثة ناجي ربيعة نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، وتضم المدرب الجزائري سفيان حيواني ومساعده جاسم محمد والإداري علي حسين، ولاعبي الفريق.

ويخوض الفريق خلال المعسكر العديد من المباريات الودية مع الفرق البحرينية بطموح الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والجاهزية الفنية قبل انطلاق البطولة. ووفقاً للوائح البطولة الآسيوية يتم السماح لكل نادٍ بوجود 4 لاعبين محترفين من خارج النادي، وتم تدعيم صفوف الفريق باللاعب التونسي مصباح الصانعي محترف نادي النصر، وعلي ميرزا لاعب النجمة والمنتخب البحريني، وحارس نادي النور والمنتخب السعودي محمد آل سالم، إلى جانب محترف الشارقة المصري علي الزين. ويدشن الملك مبارياته الآسيوية أمام كاظمة الكويتي 21 الجاري. الجدير بالذكر أن البطل الآسيوي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب 2019» التي ستقام في السعودية، ويأتي المعسكر في إطار اهتمام مجلس إدارة نادي الشارقة بألعاب النادي وفريق كرة اليد خصوصاً.