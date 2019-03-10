«ملك البساط» في «غراند سلام للجوجيتسو» بلندن اليوم

المصدر: لندن - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الأخيرة من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي انطلقت أمس بصالة كوبر بوكس أرينا، بمجمع الملكة إليزابيث الأوليمبي في العاصمة البريطانية لندن.. وسوف تخصص منافسات اليوم للناشئين والبالغين والأساتذة في الأحزمة الأبيض والأزرق، ونهائيات الحزام الأسود، بالإضافة إلى بطولة «ملك البساط»، التي تظهر للمرة الأولى في الجولة، وستقام في تمام الساعة الثالثة على البساط الأوسط في الصالة، بمشاركة 10 من أبرز أساطير العالم في الوزن الخفيف.

كانت المنافسات قد انطلقت أمس، بحضور كل من سميرة الرميثي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، وجوستافو أوليفييرا رئيس الاتحاد الإنجليزي للجوجيتسو، وأقيمت منافسات الأمس لأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، بمختلف الأوزان، بالغين وأساتذة رجال وسيدات، والتي لم يشارك فيها إلا قلة من لاعبينا، نظراً لأن معظمهم في الأحزمة الأزرق والناشئين.

نتائج

وفي نزالات الأدوار التمهيدية، نجح مصبح الخاطري لاعب الجزيرة، في لفت الأنظار، وتحقيق الفوز بالنزال الأول على بطل فرنسا ريمي أونساي بنتيجة 7 / 0، بمنافسات الحزام البني، وتأهل للدور النهائي، ليواجه بطل كوريا الجنوبية، ويهزمه بالاستسلام، ويحلق بالذهب، محققاً أول إنجاز للإمارات في البطولة، أما سعود الحمادي، فشارك في نزالين في الحزام البنفسجي، فاز في الأول وخسر في الثاني، ليودع المنافسات، كما خسر حمدان البلوشي لاعب العين، وودع البطولة مبكراً.

وأكد جوستافو أوليفييرا رئيس الاتحاد البريطاني للجوجيتسو، الشريك المحلي في التنظيم، أن الاستعدادات لهذه الجولة بدأت منذ 12 شهراً، وتحديداً من بعد جولة لندن الماشية مباشرة، وأنه عرض التصور الشامل لهذه الجولة على مسؤولي الاتحاد الإماراتي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، خلال النسخة الماضية في أبريل 2018، وأن الجولة الحالية استفادت من كل التفاصيل الدقيقة، وقامت بتوظيف كل الخبرات المكتسبة في النسخ الثلاث السابقة، وذلك من أجل تحقيق المعادلة الصعبة، وهي كيف أن نجعل البطولة أكبر، مع توفير أكبر قدر من المصروفات، وتحقيق بعض العوائد والإيرادات، وفي ظني أن إغلاق باب التسجيل قبل موعده بيومين، كان رسالة مهمة، ومؤشراً على نجاحنا في هذه المهمة.

الجديد

وأضاف: الجديد في جولة لندن هذا العام، هو بطولة ملك البساط، وهي الإضافة التي وجدت اهتماماً كبيراً من كل عشاق الألعاب القتالية في المملكة المتحدة، لأنهم يحبون مثل هذه المنافسات، وسمعوا عنها جيداً من خلال وسائل الإعلام، وعرفوا أن أقوى لاعبي العالم سوف يحضرون للقتال فيها.

وقال جوستافو: في استعداداتنا للنسخة الحالية، لم نترك شيئاً للمصادفة، كل شيء على ما يرام، ربما واجهتنا بعض التحديات، لكن مهمتي هنا أن أجد حلولاً لكل التحديات، وفي ظني أن الجمهور هذا العام سوف يكون أكبر مما كان عليه في العام الماضي، لأن وسائل الإعلام المحلية تفاعلت أكثر معنا هذا العام، ونشرت الكثير عن البطولة، ومن هنا، فقد قررنا زيادة عدد المقاعد في صالة كوبر بوكس، وفي ظني أن كل عشاق الجوجيتسو والألعاب القتالية سوف يحضرون.

مفاجأة

البرازيلي جاكسون سوزا واحد من أهم مشاهير لعبة الجوجيتسو في العالم، برز اسمه في السنوات الخمس الأخيرة، وهو يلعب في وزن تحت 110 كجم بالحزام الأسود، كان أبرز مفاجآت بطولة «ملك البساط الأخيرة» في لوس أنجلس شهر سبتمبر الماضي، فاز في كل النزالات ولم يخسر سوى في النهائي أمام العملاق سانتوس، وكانت المفاجاة أنه لن يشارك كلاعب في جولة لندن غراند سلام لأنه أصيب في ركبته، لكنه أكد أنه جاء ليشارك كحكم في إدارة النزالات.