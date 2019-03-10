«سيدات الإمارات» وصيف البطولة العربية للشطرنج

المصدر: تونس –البيان الرياضي

حقق المنتخب الوطني للرجال والسيدات 7 ميداليات ملونة في البطولة العربية للشطرنج التي استضافتها مدينة الحمامات التونسية بالتعاون بين الاتحادين العربي والتونسي للشطرنج وبمشاركة 70 لاعبا ولاعبة من 14 دولة.

ونجح منتخبنا للسيدات في تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام بحصوله على 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين بينما حقق منتخب الرجال ميدالية فضية واحدة وأنهى المنافسات في المركز الخامس، وحصلت روضة السركال وعائشة سرحان المعيني على ميداليتين ذهبيتين،وآمنة نعمان على ميدالية فضية،ووافية درويش وياسمين علي على ميداليتين برونزيتين، إضافة إلى الميدالية الفضية وكأس المركز الثاني بالبطولة الفرقية للسيدات، فيما نجح لاعب منتخبنا عمر نعمان للرجال في الفوز بالميدالية الفضية.

وكان منتخبنا للسيدات تعادل في مباراته الأخيرة مع نظيره المنتخب التونسي بفوز روضة السركال على شيخة مالك وتعادل وافية درويش المعمري مع ميلادي أمان وتعادل عائشة سرحان المعيني مع وصال هلالي فيما خسرت ياسمين علي من أميرة مرزوق.

9 نقاط

وحقق منتخبنا الوطني للرجال الفوز على منتخب الكويت ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب التونسي «أ» صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة فيما جاء منتخب سوريا وصيفاً برصيد 10 نقاط بنظام كسر التعادل على حساب منتخب اليمن ثالث الترتيب وحل المنتخب الجزائري رابعاً ثم منتخبنا خامساً بـ9 نقاط يليه منتخب تونس «ب» برصيد 7 نقاط والعراق سابعاً برصيد 6 نقاط والكويت ثامناً برصيد 5 نقاط وعمان تاسعاً بنقطتين واحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير بلا نقاط.

لقاء

وأشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج خلال لقاءه مع رئيس الاتحاد التونسي للشطرنج خالد عرفة وأعضاء مجلس إدارته،بالنجاح التنظيمي للبطولة العربية ، وتم تبادل وجهات النظر حول تطوير اللعبة من خلال نشرها في المدارس وإطلاق منصة الكترونية عربية للمسابقات والتدريب عن بعد.