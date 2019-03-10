بريزيغونسكي بطل رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

توج السائق البولندي جاكوب بريزيغونسكي، حامل لقب العالم، أمس بلقب رالي دبي الصحراوي 2019، محتفظاً باللقب الذي حققه العام الماضي، وأقيم الرالي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحظي الرالي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان بالدعم من كل من حكومة دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، الهيئة العامة للرياضة، جمارك دبي، مياه العين وبترول الإمارات.

وتم تتويج البطل بحضور محمد عقيل مدير أول للتسويق والاتصالات في مجموعة عبدالواحد الرستماني وفيصل السهلاوي المدير العام لدبي أوتودروم وجمال المدفع عضو لجنة رياضة السيارات وماهر بدري المدير العام لنادي الإمارات للسيارات.

وشارك بريزيغونسكي برفقة الملاح الألماني تيمو غوتشاك بسيارة من نوع ميني جون كوبر ووركس بقي، واستطاع التقدم على الشيخ خالد القاسمي الذي كان في صدارة منافسات اليوم الأول بفارق 48 ثانية وحل ثانياً في منافسات اليوم الثاني بفارق دقيقة و10 ثوانٍ برفقة الملاح الفرنسي إكزافيير بانسيري بسيارة من نوع أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر.

وعلى بعد دقيقتين وثانيتين حل ثالثاً في فئة السيارات الثنائي التشيكي مارتن بروكوب وديفيد كريبال المشاركان على متن سيارة من نوع فورد رابتور آر إس كروس كنتري في الرالي الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للسيارات وسيارات بقي فيا.

الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية تمكن أرون مير من تعزيز صدارته وانطلق بدراجته الهسقفارنا للتتويج باللقب بفارق 7 دقائق و42 ثانية عن ميلو المشارك بدراجة كيه تي إم في الرالي الذي شكل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية «فيم».

ونجح سائق الدراجات الإماراتي خليفة الريسي برفع علم الإمارات بتحقيقه الفوز ضمن فئة الدراجات الرباعية «الكوادز» بعد أنهى المرحلة متقدماً بفارق 14 دقيقة و45 ثانية عن السعودي عبدالمجيد الخليفي المشارك بدراجة ياماها.

وتوج بلقب «تي 2» السائق الروسي أليكساندر بارانيكو المشارك إلى جانب مواطنه أليكساندر جوركوف بسيارة من نوع تويوتا لاند كروزر، فيما ذهب لقب «تي 3» لصالح القطري عادل عبدالله وملاحه الفرنسي جون ميشيل بولاتو بسيارة من نوع كان إيه إم مافريك إكس 3.

ريادة

قال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: مرة أخرى شهدنا إثارة ما بعدها إثارة في الرالي الذي أقيم على صحراء القدرة، وعام آخر يؤكد مكانة الرالي القوية.

خطة

وقال بريزيغونسكي،: «كانت خطتنا الضغط بكل ما أوتينا من قوة. لحقنا بالقاسمي بعد مسافة 150 كم، وبعد ذلك قدنا جنباً إلى جنب، ومدة 10 كيلومترات كنا نطارد بعضنا بعضاً في القفز فوق الكثبان الرملية. لقد فقدت حوالي دقيقتين بعدما علقنا في الرمال ولكننا دفعنا بقوة وقفزنا فوق الكثبان الرملية حتى النهاية، سعداء حقاً واستمتعنا بها كثيراً».