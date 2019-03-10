مسيرة «الطاقة مشاركة» تساند منتخبنا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت أمس دائرة الطاقة بأبوظبي مسيرة «الطاقة مشاركة» في حديقة أم الإمارات، تضامناً مع المنتخب الوطني المشارك في الأولمبياد الخاص، وذلك في إطار فعاليات حملة «طاقة الأولمبياد»، التي أطلقتها الدائرة بهدف تنظيم عدد من المبادرات والفعاليات في أماكن مختلفة بمدينة أبوظبي وفي مقرات استضافة الألعاب باعتبارها الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي. شارك في المسيرة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وعدد من موظفي الدائرة وأكثر من 400 متطوع ومختلف الفئات المجتمعية ووفود شبابية من مجلس أبوظبي للشباب و حيدر ألو علي لاعب المنتخب الإماراتي لكرة القدم السابق.

دعم

وقال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة: «تعكس مسيرة «الطاقة مشاركة» مدى حرص دائرة الطاقة على دعم المشاركين في الأولمبياد الخاص بأبوظبي والتضامن مع منتخبنا الوطني بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة الأحداث الرئيسية في الإمارة بما يخدم أهداف الدائرة الرامية إلى رفع درجة الوعي بأهمية الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة وتبني التقنيات الصديقة للبيئة ».