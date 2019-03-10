اهتمام إعلامي كبير بالحدث العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكملت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، استعداداتها لتغطية فعاليات الأولمبياد الخاص - الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة من 8 وحتى 22 مارس الجاري.

وقررت إدارة الشبكة، تخصيص القناة الأولى بالكامل لتغطية فعاليات هذا الحدث العالمي البارز، ويصل عدد ساعات البث طيلة فترة الألعاب، ما يزيد على 350 ساعة، ينقل خلالها كافة المسابقات والألعاب واللقاءات والاجتماعية المصاحبة للفعاليات، إضافة إلى الملخصات اليومية التي ستقدم منها 150 ساعة بث على الهواء مباشرة، تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، على القناة الأولى والثانية لأبوظبي الرياضية، مع استخدام باقي القنوات الستة الخاصة بأبوظبي الرياضية، لنقل الفعاليات مباشرة على الهواء.

ويرافق كل فعاليات الدورة، استوديو يومي تحليلي، لشرح النتائج وعرض مواقف الفرق والمنتخبات المشاركة، يقدم على مدار ساعات البث اليومي، الذي يصل إلى 14 ساعة يومياً بلا توقف.

يعرض فيه مواقف الفرق، مع حوارات خاصة وتحليلية مع أهم الشخصيات الرسمية والرياضية المتخصصة في هذا المجال.

كما سيكون هناك سهرة يومية، تقدم من قصر الإمارات، مدتها ساعتان، من الثامنة إلى العاشرة مساء، وتتضمن لقاءات وتقارير، مع تحليل المواقف والمستويات، وأبرز المواقف والاجتماعات واللقاءات الرسمية.

ويتواصل عرض الفواصل التلفزيونية الخاصة بالمسابقات والفعاليات والألعاب العالمية، وتوزع على مدار اليوم، تشمل معلومات عن الملاعب التي ستقام عليها المنافسات، ومعلومات تعريفية عن تاريخ ألعاب الأولمبياد الخاص وقوانينها، وأخرى عن أشهر أبطال هذه الألعاب في العالم، وبعض الجوانب الإنسانية التي تعنى بدمج أصحاب الهمم في المجتمع، إضافة إلى إبراز القدرات الإنسانية التي يتمتعون بها، كما تبث قناة أبوظبي الرياضية الأولى، برنامجين يومياً، يقدمان لقاءات مباشرة مع اللاعبين المشاركين، وخصوصاً لاعبي ولاعبات دولة الإمارات العربية المتحدة.

حدث إنساني

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام: «إن استضافة الدولة لفعاليات الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ تأسيس حركة الأولمبياد الخاص قبل أكثر من 50 عاماً، ليس مناسبة عادية، تضاف إلى قائمة الفعاليات التي تستضيفها الدولة، بل هو حدث إنساني عالمي بارز، يمثل أكبر تجمع رياضي متخصص، يسعى لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، من خلال قوة الرياضة، وإبراز قدراتهم الهائلة، التي تتفوق في كثير من الأحيان على قدرات نظرائهم الرياضيين الأصحاء.

وأضاف: "إن فوز الإمارات باستضافة هذا الحدث الرياضي الاستثنائي، ما كان ليتم، لولا اهتمام ومتابعة قيادتنا الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي قادت توجيهاته ومشاركته الشخصية في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم، لوصول الإمارات لهذه المكانة العالمية المرموقة، التي تعكس ثقة العالم بإمكانات الدولة وقدراتها التنظيمية المتفوقة، وتعزز سمعة الإمارات كعاصمة عالمية للمحبة والتسامح، تزدهر في كنفها أنبل القضايا الإنسانية حول العالم".

من جهته، أكد عبد الرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، أن هذا الحدث، يضع فريق العمل أمام التزام مهني، يوجب على الجميع تقديم أقصى درجات الدعم بمحتوى إعلامي متنوع واستثنائي، يلبي اهتمامات مختلف فئات الجمهور.

وقال يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية: "سيحظى الأولمبياد الخاص - الألعاب العالمية أبوظبي 2019، بتغطية تلفزيونية غير مسبوقة، ترقى لأهمية ومكانة هذا الحدث العالمي البارز، من خلال بث يومي لأحداثه على مدار الساعة، اعتباراً من اليوم وحتى حفل ختام الألعاب، وقد وضعنا خطة شاملة لنقل أحداث البطولة على الهواء مباشرة، وفق أرقى معايير البث التلفزيوني، وباستخدام عدد هائل من الكاميرات، لتغطية كل صغيرة وكبيرة تحدث في ملاعب البطولة، وتخصيص القناة الأولى بالكامل لتغطية الحدث، وبث برنامج خاص عن شعلة الأمل للأولمبياد الخاص.