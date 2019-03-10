تعاون بين «الهلال الأحمر» و«الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبرمت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الألعاب العالمية .

وبموجب المذكرة يقدم الهلال الأحمر الإماراتي الدعم للألعاب العالمية من خلال الترويج للحدث الرياضي والإنساني الأكبر عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة ، كما ستشارك 80 متطوعة من الهلال الأحمر الإماراتي في حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص.

وبهذه المناسبة صرح معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «بادرت الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة بتقديم الدعم للأولمبياد الخاص ، وسيكون لمشاركة الهلال الأحمر الإماراتي أثر إيجابي وفعال».

وأضاف معاليه: «تكاتف شركاء اللجنة المنظمة وتضامنهم معها في سبيل تمكين أصحاب الهمم، هو الدليل الأكبر على نجاحنا في استضافة حدث عالمي يحمل في طياته رسالة إنسانية سامية وهو الهدف الذي حدده لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

اهتمام

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على نسج شراكات هادفة وبناءة بين الهيئة والمؤسسات والهيئات في الدولة لتعزيز مجالات التعاون في المجالات الإنسانية كافة، وقال إن سموه يولي هذه الشراكات اهتماماً كبيراً لما لها من مرود إيجابي فيما يخص جانب المسؤولية المجتمعية وتعزيز أوجه التضامن والتعاون مع الشركاء المحليين.