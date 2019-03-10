إطلاق التطبيق الرسمي للبطولة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أصبح التطبيق الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 متوفراً الآن للتحميل لمستخدمي أنظمة أندرويد و«IOS».

ويتيح التطبيق الجديد والمتطور للمستخدمين الاطلاع على كافة المستجدات عن الألعاب من خلال أجهزتهم الذكية بشكل آلي. ويمكن لمستخدمي الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و«IOS» تحميل التطبيق الذي أصبح متوفراً على متجري «google play» و«App store».وقال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «تستضيف الدولة الألعاب العالمية الأكثر تضامناً منذ تاريخ الأولمبياد الخاص الممتد على مدار 50 عاماً. بفضل التطور المتواصل الذي تشهده التكنولوجيا، فقد أضحت التطبيقات وسيلة أساسية للوصول إلى الآلاف من الأشخاص الحاضرين خلال الألعاب العالمية. كما أنها تعد أداة أساسية للاطلاع على آخر المستجدات والمعلومات خلال الحدث. كما سيتضمن التطبيق أيضاً مزايا صممت خصيصاً لأصحاب الهمم من أجل ضمان استخدام الجميع لهذا التطبيق بيسر وسهولة».

وسيطّلع المستخدمون على نتائج المنافسات التي تشهدها 24 رياضة، بفضل الجدول الشامل والمحدث الذي يتضمنه التطبيق، حيث سيتمكنون من مشاهدة النتائج الفورية والأرقام المسجلة في أكثر من 3 آلاف تتويج، إضافة إلى تفاصيل عن الأنشطة غير الرياضية ومنها مهرجان الأولمبياد الخاص على سبيل المثال. وبالاعتماد على المعلومات المحدثة للتنقلات، وتنبيهات خرائط جوجل، يمكن للمشجعين اختيار الطريق الأسهل للوصول إلى مواقع الألعاب العالمية.