حميد بن عمار: الحدث يعكس مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

استقبل الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، مساء أول من أمس، في فندق قصر باهي عجمان، وفود 9 دول مشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، ضمن برنامج المدن المضيفة في إمارة عجمان، أكبر برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر حتى 11 مارس الجاري.

ورحب الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، خلال حفل الاستقبال، الرياضيين المشاركين من التشيك، وفلسطين، والبرتغال، وأوكرانيا، وتركمانستان، وألبانيا، والدنمارك، إضافة إلى جورجيا، وسلوفاكيا، التي تضم 454 رياضياً مشاركاً من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.

وأكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي أن استضافة دولة الإمارات هذا الحدث الرياضي تعكس المكانة المتميزة التي تبوأتها الدولة على مستوى دول العالم كافة في مجال دعم ورعاية أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أهمية برنامج المدن المضيفة الذي يهدف إلى نشر الوعي بين جميع دول العالم بتلك الجهود، وتسليط الضوء على إنجازات أصحاب الهمم في ميادين مختلفة، والإسهام في نسج علاقات قوية بين مجتمعنا والمجتمعات التي تنتمي إليها الوفود المشاركة، مما يتيح لنا تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات المشتركة في مجالات تنمية المجتمع.

وأشاد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي بجهود اللجنة التوجيهية وفرق عمل الأولمبياد الخاص بإمارة عجمان والمتطوعين في تنفيذ ووضع برنامج متكامل للوفود، ينقل لهم صورة إيجابية وجميلة حول إرث الإمارات الأصيل من عادات وتقاليد عربية بكل فخر واعتزاز.