الإمارات رئيساً للاتحاد العربي للمواي تاي والكيك بوكسينج

المصدر: وام

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمواي تاي والكيك بوكسينغ في اجتماعها الطارئ الذي عقدته في أبوظبي اختيار عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيساً للاتحاد العربي للمواي تاي والكيك بوكسينج بالاجماع.

وتمت تسمية طارق بن هزيم المهيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، أمينا للسر العام للاتحاد العربي.

وثمن عبدالكريم الهلالي، رئيس الاتحاد المكلف، الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في دعم الرياضة العربية في مختلف المجالات، مشيدا بالجهود التنظيمية والفنية التي سخرها اتحاد الإمارات بالرغم من حداثة إشهاره، وبالمستوى الفني والتنظيمي الذي شهدته البطولة الدولية المفتوحة للفنون القتالية، التي أقيمت مؤخراً بصالة دبي فيستيفال سيتي بمشاركة أبرز اللاعبين المصنفين عالميا.

إلى ذلك، ترأس عبدالله النيادي الاجتماع الأول للاتحاد العربي للمواي تاي والكيك بوكسينج عقب الجمعية العمومية، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة مع تسخير كافه متطلبات النجاح والتقدم للاتحاد العربي في تشكيله الجديد.