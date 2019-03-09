بريزيغونسكي بطلاً لرالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تمكن السائق البولندي جاكوب بريزيغونسكي، حامل لقب العالم، من التتويج بالجولة الثانية له على التوالي في رالي دبي الصحراوي ويشارك في الرالي برفقة الملاح الألماني تيمو غوتشاك بسيارة من نوع ميني جون كوبر ووركس بقي، واستطاع بريزيغونسكي التقدم على الشيخ خالد القاسمي الذي كان تفوق في منافسات اليوم الأول بفارق 48 ثانية ولكنه تأخر في اليوم الثاني بفارق دقيقة و10 ثواني.

وفي فئة الدراجات النارية تمكن أرون مير من تعزيز صدارته وانطلق بدراجته الهسقفارنا من الفوز باللقب بفارق 7 دقائق و42 ثانية عن ميلو المشارك بدراجة كيه تي إم في الرالي الذي شكل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية "فيم".

ونجح سائق الدراجات الإماراتي خليفة الريسي برفع علم الإمارات بتحقيقه الفوز ضمن فئة الدراجات الرباعية "الكوادز" بعد أنهى المرحلة متقدما بفارق 14 دقيقة و45 ثانية عن السعودي عبدالمجيد الخليفي المشارك بدراجة ياماها.