عبدالله بن سالم القاسمي يستقبل «شعلة الأمل»

المصدر: الشارقة - وام

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، باحتفالات إمارة الشارقة لاستقبال «شعلة الأمل» ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 والتي تحتضنها أرض دولة الإمارات الغالية والتي تعد حدثاً عالمياً جديداً تتوشح به رياضة الإمارات بشكل عام، ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، وتعكس تسامحاً وتفاعلاً وتنافساً شريفاً بين أبطال ووفود العالم في العديد من الرياضات والألعاب.جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس، لاستقبال شعلة الأمل في واجهة المجاز بالشارقة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي أن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي، واحتفالات مرور شعلة الأمل بمختلف إمارات الدولة، تأكيد على المكانة العالية التي تبوأتها الدولة على صعيد استضافة الفعاليات والمناسبات الرياضية الكبرى على مستوى العالم، وفي مختلف ميادينها، إلى جانب الاهتمام المتعاظم بفئة ذوي الإعاقة ورعايتها وتقديم كافة التسهيلات للأنشطة المحلية والإقليمية والعالمية مما يعزز استفادتها من التجارب العالمية، ويعمل على تسهيل دمج وتطوير مواهب هذه الفئة في المجتمع.

واختتم سموه حديثه مشيراً إلى أن استقبال شعلة الأمل في الشارقة يعبر عن التزام دائم من الإمارة بدعم فئة أصحاب الهمم، هذا الالتزام الذي رسم ملامحه وحدد مساره منذ أكثر من ثلاثة عقود نصير أصحاب الهمم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعكس هذا الاستقبال حرص إمارة الشارقة على تقديم كافة ما يلزم لتطوير قدرات أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم ورفع كفاءتهم في مجال الرياضات المختلفة والتي تسهم عبر المنافسات الدولية، في تدعيم أواصر الصلات ومفاهيم التسامح والتواصل بينهم وبين أقرانهم في مختلف دول العالم من المشاركين في الأولمبياد.

وتسلم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بهذه المناسبة هدية تذكارية عبارة عن مجسم تذكاري لشعلة الأمل، وحرص سموه على التقاط الصور التذكارية مع الرياضيين المشاركين وحملة شعلة الأمل.

شهد الحفل إلى جانب سموه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية.

مراسم

وبدأت مجريات الحفل بوصول حملة الشعلة من الرياضيين الإماراتيين والدوليين من مختلف أنحاء العالم إلى جانب رياضيي الأولمبياد الخاص إلى منصة الاحتفال في واجهة المجاز المائية بالشارقة، حيث استقبلهم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، واستلم سموه شعلة الأمل، وقام بإيقادها ليعزف بعدها السلام الوطني للدولة.ليلقي بعدها اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة كلمة رحب فيها بسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة والحضور ضمن فعاليات الاحتفال بوصول شعلة الأمل التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد الشامسي حرص شرطة الشارقة على تنظيم وتأمين هذا الفعالية المهمة وإنجاحها وتحقيق أهدافها الإنسانية، وتعزيز سمعة الدولة ومكانتها الدولية.