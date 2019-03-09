10 آلاف حقيبة هدية من أصحاب الهمم

المصدر: العين - وام

قام منتسبو مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أمس بتسليم إخوانهم أعضاء منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص، حقيبة الأولمبياد الخاص، التي تم تصنيعها بأيديهم باستوديو التصميم بورش التأهيل المهني بالمؤسسة.

حضر تسليم الحقائب عبدلاالله الحميدان الأمين العام بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وسعيد سيف النيادي رئيس بعثة منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص، وعدد من المسؤولين وأعضاء منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص.

وقال عبد الله الحميدان إن هذه الحقائب تعد أول دفعة يتم تسليمها إلى أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي من أصل عشرة آلاف حقيبة تم تصنيعها من قبل منتسبي المؤسسّة لتوزيعها على المشاركين في الأولمبياد العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

إشادة

من جانبه أشاد سعيد سيف النيادي بهذه المبادرة ، مشيراً إلى أن الجميل في هذه المبادرة أن من قام بتصنيع هذه الحقائب هم أصحاب الهمم وهم أيضاً من تهدى لهم.

وأشار إلى أنه تم توزيع 250 حقيبة على أعضاء منتخب الإمارات للأولمبياد، وجارٍ توزيع باقي الحقائب على الوفود القادمة من خارج الدولة، شاكراً مؤسسة زايد العليا على هذه المبادرة المشرفة لدولة الإمارات ولأصحاب الهمم.

وأعرب عدد من منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية الذين قاموا بتصنيع هذه الحقائب عن سعادتهم بتوزيع منتجهم على إخوانهم أصحاب الهمم المشاركين في أولمبياد «أبوظبي 2019».

يذكر أن مشروع استوديو التصميم بمؤسسة زايد العليا يمثل نقلة نوعية متميزة في حياة أصحاب الهمم لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه المؤسّسة بتمكينهم ودمجهم في المجتمع وإسهامهم الإيجابي في مسيرة التنمية على أرض الدولة، وتقديمهم هذا العمل الذي يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتماشياً مع خطة المؤسسة الاستراتيجية المنبثقة عن خطة حكومة أبوظبي الاستراتيجية بتوفير فرص عمل لفئات أصحاب الهمم تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.