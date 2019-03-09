الشارقة ترحّب بوفود 24 دولة

المصدر: الشارقة - وام

استقبلت الشارقة وفود 24 دولة من الدول المشاركة في الأولمبياد العالمي الخاص وذلك ضمن برنامج الشارقة للمدن المضيفة المصاحب للأولمبياد الخاص.

تضم تلك الوفود 1638 لاعباً إلى جانب رؤساء تلك الوفود والأجهزة الإدارية والفنية والطواقم الطبية والرياضية وتمثل دول باهاماس والبحرين وبنغلاديش وبنين وبونير وبوتسوانا والصين وساحل العاج وألمانيا وهايتي وهندوراس والعراق وكيريباتي والكويت ولبنان ومالي وموريشيوس وموناكو وباكستان والسعودية والسودان وسويسرا وترينيداد وتوباغو. وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة إن تنظيم دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص كأول دولة في الشرق الأوسط دليل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة .

وأكد الدكتور طارق بن خادم أن الشارقة على أهبة الاستعداد لتنفيذ برنامج المدن المضيفة الذي يهدف إلى تعزيز الصورة التكاملية للدولة بربط المجتمعات المحلية بحركة الأولمبياد العالمية الخاصة التي تقام بأبوظبي من أجل رسم صورة إيجابية وانطباع باقٍ عن واقع التضامن والدمج في دولة الإمارات.