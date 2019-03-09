سفير الدولة يشارك في حفل تسليم ترشيحات المنتخب البولندي

المصدر: وارسو - وام

شارك د. يوسف عيسى حسن الصابري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، في حفل تسليم الترشيحات للمنتخب البولندي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، بحضور فيتولد بانكا وزير الرياضة والسياحة البولندي، وكشيشتوف ميخاوكيفيتش مفوض الحكومة البولندية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة نائب وزير الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية، ويواننا ستيشين-لاسوتسكا مدير عام الأولمبياد الخاص البولندي، وعدد من المسؤولين البولنديين المعنيين ورياضيي ومدربي المنتخب البولندي للأولمبياد الخاص. وألقى بهذه المناسبة كلمة أعرب فيها عن اعتزاز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المهم .