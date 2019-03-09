الإمارات تتوّج بذهبية «ترايثلون أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق الشقيقان ميكا وجوناه همبلتون لاعبا الإمارات للترايثلون لأصحاب الهمم ذهبية وفضية في منافسات الترايثلون ضمن بطولة ضمان العالمية للترايثلون 2019، ليحصدا أول ميداليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، إذ استضافت بطولة ضمان أولى فعاليات الأولمبياد الخاص.

وشارك 22 رياضياً من أصحاب الهمم يمثلون 13 دولة ضمن 4 فئات حسب الإعاقة الذهنية، في بطولة الترايثلون التي أقيمت في حلبة مرسى ياس أمس، وهي الفئة التي أجرت هذا العام لأول مرة في تاريخ بطولة ضمان العالمية للترايثلون، وتضمنت السباحة مسافة 77 مترا وركوب الدراجات الهوائية مسافة 20 كم والجري مسافة 5 كم، إذ شهد الحدث تسليم أول ميدالية رسمية لهذه الفئة.

واستطاع ميكا همبلتون من فريق الإمارات إحراز الميدالية الذهبية بتسجيل زمناً وقدره 1:14:27 ساعة ليتصدر بذلك فئة الأولى، ومحققاً أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2019، وتصدر كل من الأسيتوني مارتن كيس بتوقيت قدره 1:20:51 ساعة، وأندريه داماكينو من الأوروغواي بتوقيت مجموعه 1:22:22 ساعة، والمغربي حذيفة محمد زمناً وقدره 1:17:18، المركز الأول ضمن الفئات الثلاث الأخرى.

دمج

وقامت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية بدمج فعالياتها ضمن الأجندة العالمية لسباقات الترايثلون، لتكتسب بذلك بطولة ضمان العالمية للترايثلون أبوظبي 2019 مكانتها كواحدة من أهم بطولات الترايثلون العالمية، والتي تجمع نخبة رياضيي الترايثلون حول العالم مع رياضيي الترايثلون العالميين من أصحاب الهمم تحت سقف واحد ضمن منافساتهم، ولتحقق بذلك بطولة ضمان العالمية للترايثلون أبوظبي مركزها كأكبر فعالية رياضية وإنسانية في العام 2019.

وقال ميكا همبلتون عقب التتويج: «أفخر أن أتوج بأول ميدالية ذهبية بصفتي عضو من فريق الإمارات ضمن منافسات الأولمبياد الخاص، لقد كان السباق في جميع مراحله الثلاث ممتعاً للغاية، وسعدت أنني استطعت الانتهاء من السباق محققاً رقماً قياسياً جديداً على المستوى الشخصي».

وأضاف: «أفتخر بتمثيل دولة الإمارات وإضافة إنجازات رياضية يسجلها التاريخ. كنت أدرك أن الفوز لم يكن سهلاً، لذا تدربت بشكل جيد وها أنا أحصد ثمار عملي وإصراري. أنني متشوق للمشاركة مرة أخرى وتسجيل زمن قياسي جديد. آمل أن يكون فوزي ملهماً لجميع الرياضيين من أصحاب الهمم. بالعزم والإصرار يمكننا تجاوز التحديات».