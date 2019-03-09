سفارة الإمارات في بوخارست تحتفي بالبعثة الرومانية

المصدر: بوخارست - وام

أقامت سفارة الدولة لدى رومانيا في مقرها بالعاصمة بوخارست حفل استقبال لتشجيع البعثة الرومانية المشاركة في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري.

ورحب الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا ومهرة علي الشايع - دبلوماسية بالسفارة بالرياضيين الرومان المشاركين في الأولمبياد الخاص والوفد المرافق لهم. وتمنى الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، للبعثة الرومانية التوفيق وتحقيق نتائج جيدة في الحدث العالمي الذي ينظم أول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.