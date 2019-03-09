حمدان بن محمد: بروح الفريق نحول التحديات إلى انتصارات

المصدر: دبي ــ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الوصول بدبي والإمارات إلى القمة ينطلق بشكل أساسي من العمل الحكومي كداعم ومحرك للتغيير، مشدداً على أننا بالعمل بروح الفريق الواحد نحول التحديات إلى انتصارات.

وأعلن فريق F3 بقيادة سموه مشاركته في النسخة الثانية من الألعاب الحكومية، في 3 أبريل المقبل بفريقين للرجال والسيدات. وأوضح سموه أن المرأة أثبتت أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وهي قادرة على إحداث نقلة نوعية في أهم القطاعات، مؤكداً سموه أن المرأة في مجال العمل الحكومي سطرت قصص نجاح مؤثرة.

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حمدان بن محمد: بالعمل معاً وبروح الفريق نحوّل التحديات إلى انتصارات