محمد بن زايد: الأولمبياد الخاص فرصة لمشاركة قيمنا في التسامح مع العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن قيم التسامح والتآلف والتعايش مكونات أساسية للحياة في دولة الإمارات.

وأضاف سموه على تويتر بمناسبة انطلاق فعاليات برنامج المدن المضيفة المرافق للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019»: «واليوم الفرصة أمامنا لمشاركة هذه القيم مع العالم، حيث نستضيف 7000 رياضي عالمي في الأولمبياد الخاص.. قدموا من أكثر من 190 دولة إلى مدن الإمارات المختلفة للاطلاع على موروثنا الثقافي من خلال برنامج المدينة المضيفة».

وبرنامج المدن المضيفة هو أكبر برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستمر حتى 11 مارس الجاري في كل مناطق الدولة، ومن خلاله يحل نحو 7000 من الرياضيين والمدربين، ويصل العدد مع أفراد عائلاتهم إلى 11 ألفا، ضيوفاً على الإمارات.