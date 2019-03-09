كريمتا حاكم أم القيوين تشاركان في اليوم الرياضي

المصدر: أم القيوين - وام

شاركت كريمتا صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا والشيخة فاطمة بنت سعود بن راشد المعلا في فعاليات «اليوم الرياضي النسائي» الذي نظمته اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني في النادي العربي.

وأشادت كريمتا صاحب السمو حاكم أم القيوين بجهود اللجنة المنظمة للحدث وتفعيل مشاركة المرأة والطفل ما يساهم في دعم مساعي الارتقاء بالوعي الثقافي الرياضي ومن جهتها أكدت عائشة راشد اليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضو اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني أن شعار« الإمارات تجمعنا» رسالة سامية تعزز من النسيج الواحد الذي يعيشه كل من يقيم على أرض الدولة.