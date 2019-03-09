سالم عبد الرحمن بطلاً لـ «اليوم الرياضي للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج سالم عبد الرحمن بلقب بطولة «اليوم الرياضي الوطني» للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة من 11 جنسية تقدمهم سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي الكبير الأرميني جبريل ساركسيان صاحب المركز الثاني والأسباني فيكتولر ماسكيلنكو صاحب المركز الثالث والأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي سيرجي كيموف وعدد من لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات ونادي دبي للشطرنج والثقافة ونادي العين للشطرنج ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج والجالية المصرية والفلبينية والهندية والنادي الروسي للشطرنج.

وتأتي البطولة تزامناً مع «اليوم الرياضي الوطني»، والتي تنطلق تحت شعار «الإمارات تجمعنا» في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأقيمت البطولة التي افتتحها أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج على النظام السويسري من 9 جولات. وفي ختام البطولة قام نجيب محمد صالح رئيس الجهاز الفني بالنادي بتوزيع جوائز البطولة بحضور مهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج وجماهير أندية الجاليات.