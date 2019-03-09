فعاليات متنوّعة لوزارة تطوير البنية التحتية

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الفعاليات المتنوعة التي نظمتها الوزارة خلال مشاركتها باليوم الرياضي الوطني تعزيزاً لمفهوم التسامح والهوية الوطنية وبهدف تحفيز الموظفين والشركاء على ممارسة الرياضة ورفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع. وشهدت الفعالية التي نظمتها الوزارة بمنطقة الجزيرة الحمرا بإمارة رأس الخيمة عدداً من الرياضات المتنوعة والرياضات الشعبية المرتبطة بالتراث. وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف أن اليوم الرياضي الوطني من المبادرات الهادفة إلى نشر روح المودة والإخاء بين أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض هذا الوطن في تجانس واضح واحترام متبادل وتسامح قل نظيره لتأتي رؤية القيادة الرشــيدة لتعزز تلك السمات بفعاليــة رياضيـة متميـزة تجمع كافة شـرائح المجتمـع تحــت مظلتـها.