1000 لاعب ولاعبة يتنافسون على ذهب «لندن غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: لندن - البيان الرياضي

تنطلق في الثانية بعد ظهر اليوم «بتوقيت الإمارات» بصالة كوبر بوكس أرينا في لندن، الجولة الأخيرة من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتبلغ جوائزها 120 ألف دولار، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، من 71 دولة، وتقام منافسات اليوم على 7 أبسطة اليوم للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني للبالغين والأساتذة، رجالا وسيدات

وتشارك أندية وأكاديميات الإمارات بـ 100 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات منها 28 لاعبا ولاعبة من نادي الوحدة، 22 لاعبا ولاعبة من الظفرة، و19 لاعبا ولاعبة، من ناديي الجزيرة والعين و13 لاعبا من بني ياس بجانب 3 لاعبين من الشارقة.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو ساهمت في نشر اللعبة حول العالم، وصنعت منصة مهمة لكل الأبطال باعتبارها أهم وأغلى بطولة تقام بنظام الجولات حول العالم في أهم المدن بمختلف القارات، وتعد فرصة مثالية لقياس مستوى التطور لأبناء الإمارات عندما تتوفر لهم فرص الاحتكاك الدولي بشكل مستمر.

وأضاف: جولات البطولة حققت نجاحات مهمة في السنوات الأربع الماضية، وتحظى بأهمية كبرى، حيث إن كبار المسؤولين في الدول المضيفة يحرصون على حضورها، وفي الجولة الماضية بمدينة ريو حضر رئيس البرازيل، وحرص على الإدلاء بتصريحات مهمة عن قيمة الرياضة في دعمها للعلاقات الدولية، وأهمية التعاون الكبير بين الإمارات والبرازيلفيها، موجها الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الداعم والراعي الأول لتلك الرياضة في العالم.

وأشار الهاشمي إلى حرص يوريكي كويكي حاكمة طوكيو على الحضور والمشاركة في مراسم تتويج اللاعبين بجولة طوكيو، والإشادة بتبني الإمارات تطوير هذه الرياضة.