حمدان بن محمد يقود فريق F3 في النسخة الثانية من الألعاب الحكومية ‎

المصدر: وام

أعلن فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مشاركته في النسخة الثانية من الألعاب الحكومية التي تقام في الفترة من 3 إلى 6 أبريل المقبل تحت شعار " فريق واحد هدف واحد"، على شاطئ كايت بيتش.

وتمثل مشاركة فريق F3 في الألعاب الحكومية هذا العام، عاملا مهما في إضفاء أجواء استثنائية من الحماس والتشويق على المنافسات، وتجسيدا لحرص سموه على دعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الجهات الحكومية خلال رحلة الوصول بإمارة دبي إلى المركز الأول على كافة الأصعدة.

وانطلاقا من إيمان سموه بالدور الريادي الذي تلعبه المرأة في صنع الإنجازات، وكونها تمثل محورا وركيزة أساسية في المجتمع والعمل الحكومي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في خطوة مميزة عن تشكيل فريق F3 للسيدات وذلك للمرة الأولى لخوض غمار المنافسات أسوة بفريق الرجال الذي شارك في منافسات العام الماضي.

وأوضح سموه أن المرأة أثبتت أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وهي قادرة على إحداث نقلة نوعية في أهم القطاعات والمجالات الحيوية متسلحة بالإرادة والإصرار ووضوح الرؤية والأهداف، مؤكدا سموه أن المرأة في مجال العمل الحكومي سطرت قصص نجاح مؤثرة نظير ما تتمتع به من المسؤولية والكفاءة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الوصول بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى القمة ينطلق بشكل أساسي من العمل الحكومي كداعم ومحرك للتغيير، ما يتطلب تناغما وتكاتفا مثاليا بين الموظفين رجالا ونساء، والعمل بروح الفريق الواحد لتخطي أي تحديات وعقبات في طريق المحافظة على الريادة والصدارة.

وبين سموه أن مشاركة فريق F3 بفئتي الرجال والسيدات في نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية تؤكد أهمية الإصرار والمثابرة والعمل الجماعي في سبيل إنجاز ما بدأناه، وصولا إلى تحقيق الأهداف المأمولة بأقصى درجات الكفاءة والامتياز، مشيرا إلى أن هذا النهج يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأنه لا مكان للمستحيل في سباق التميز وتبوؤ المركز الأول.

وتشهد النسخة الثانية من الألعاب الحكومية تفاعلا كبيرا من قبل مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من كافة إمارات الدولة بالإضافة إلى عدد من حكومات المنطقة والعالم، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة.