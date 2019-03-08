الإمارات تفوز بميدالية ذهبية في بطولة الترايثلون بالأولمبياد الخاص

المصدر: وام

حقق ميخا هامبليتون لاعب الترايثلون الذي مثل دولة الإمارات في بطولة ضمان العالمية للترايثلون 2019 التي انطلقت صباح اليوم الميدالية الذهبية في منافسات ترايثلون فئة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية " أبوظبي 2019".

وشهدت البطولة - التي أقيمت في حلبة مرسى ياس - تنافسا محتدما بين الرياضيين المشاركين بفئة الأولمبياد الخاص الفئة التي أُدرجت هذا العام لأول مرة في تاريخ بطولة ضمان العالمية للترايثلون .

وشهد حدث اليوم تسلم أول ميدالية رسمية لهذه الفئة.. واستقطبت البطولة 33 رياضيا من أصحاب الهمم قَدموا من 14 دولة للمنافسة في ترايثلون 2019 التي تضمنت السباحة مسافة 77 مترا و ركوب الدراجات الهوائية مسافة 20 كيلو مترا و الجري مسافة 5 كيلومترات.

وأعرب اللاعب ميخا هامبليتون عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية للمسابقة الأولى التي أضيفت لأول مرة في هذه البطولة العالمية.

وعبر عن فخره بتمثيل دولة الإمارات وإضافة إنجازات رياضية يسجلها التاريخ معربا عن أمله في أن يكون فوزه ملهمًا لجميع الرياضيين من أصحاب الهمم.