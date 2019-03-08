منتخب السيدات يضمن فضّية «شطرنج العرب» نجاح

المصدر: تونس - البيان الرياضي

حسم منتخبنا الوطني للسيدات الميدالية الفضية في البطولة العربية للمنتخبات الشطرنجية المقامة حالياً بمدينة الحمامات التونسية ضمن أجندة الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الجامعة التونسية للشطرنج المنظمة للبطولة.

وجاء فوز منتخبنا الوطني بالمركز الثاني عقب تغلبه على نظيره العراقي بنتيجة 1/‏3، حيث تفوقت آمنة نعمان على سارة عبد الله، ووافية درويش على نابهة سامي عباس، وعائشة سرحان المعيني على فارموسك محمد، فيما خسرت ياسمين علي أمام كارين جلال الدين بختام الجولة الخامسة، وأما منتخبنا الرجال أضاع فرصة الفوز على المنتخب السوري بالتعادل معه 2/‏2،

ونجح لاعب منتخبنا عمر نعمان في الفوز إلى جانب زميله أحمد فريد، فيما خسر جاسم عبد الرحمن وعمران الحوسني ليرفع منتخبنا رصيده إلى سبع نقاط بالمركز الخامس.