قرعة متوازنة لبطولات كؤوس اليد مراسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد اليد، جداول مباريات بطولات الكؤوس للموسم 2018/‏‏2019 لفئات الرجال، وجميع المراحل السنية، والتي تقام جميعها من 23 أبريل إلى 3 مايو المقبلين، جاء ذلك خلال إجراء مراسم القرعة التي أقيمت أول من أمس بمقر الاتحاد بدبي، بحضور الأمين العام نبيل عاشور، ورئيس لجنة المسابقات داوود المليح، وممثلي الأندية، وجاءت القرعة متوازنة، خاصة في بطولة كأس رئيس الدولة للرجال، التي تشهد مشاركة 9 فرق، وتضمن الدور التمهيدي لقاءً واحداً يجمع بين الوحدة وبني ياس، ويصعد الفائز منهما كي يواجه شباب الأهلي، بدور الثمانية، الذي يقام 26 أبريل، وسيلتقي فيه الجزيرة مع الظفرة، والوصل مع النصر، والعين مع الشارقة على ملاعب محايدة، وتحدد يوم 3 مايو المقبل، موعداً لتحديد بطل المسابقة الغالية.