«ختامية الدراجات المائية» في أبوظبي تكشف اليوم هوية الأبطال

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يكشف اليوم عن هوية أبطال فئات الجولة السابعة الختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية بفئاتها، التي تقام على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، ويأمل المشاركون في الوصول إلى الفوز بألقاب الموسم الحالي، في فئات المنافسة الاحدى عشرة، ويقام السباق على مرحلتين، صباحية ومسائية، وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية منظم الجولة، أن إقامة السباق في شاطئ الحديريات، هو تحدٍ جديد ينفذه النادي البحري، ضمن خطته الدؤوبة دوماً في البحث عن الوجهات السياحية المميزة لشواطئ أبوظبي، والتركيز عليها من خلال تنظيم السباقات البحرية، وأكد أن الجماهير سيكونون على موعد مع تحدٍ مميز، بحضور الدراجات المائية إلى شاطئ الحديريات، خاصة أن الوجهة معروفة، وتحظى بإقبال جماهيري كبير، وقال: يقام السباق في يوم عطلة، نشاهد فيه الأسر والعوائل تقبل على زيارة الوجهات البحرية والشواطئ في العاصمة، ونتوقع أن نشاهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، سيكتب للجولة النجاح والتميز، ويشارك فريق الفيكتوري تيم في الجولة، وينافس في فئتين، الأولى، فئة المحترفين بقيادة البطل العالمي النمساوي كيفين رايتر، على متن الدراجة رقم 90، والثانية، فئة الناشئين بقيادة حمدان سعيد جابر، على الدراجة رقم 89، وسهيل راشد الطاير بالدراجة رقم 5، واستطاع فريق الفيكتوري تيم حسم لقب البطولة في فئة المحترفين بالجولة السادسة السابقة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في قناة دبي المائية، بعد تصدره الترتيب العام للبطولة، عن طريق المتسابق النمساوي رايتر برصيد 280 نقطة، وساهمت مؤسسة الفيكتوري تيم، من خلال أكاديمية الفيكتوري تيم، في صقل مهارات المواهب الإماراتية الشابة، أمثال سهيل راشد الطاير وحمدان سعيد جابر، اللذين قدما أداء مبهراً خلال منافسات البطولة.