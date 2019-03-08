تدشين «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في لندن اليوم

المصدر: لندن - البيان الرياضي

سيكون عشاق الجوجيتسو في العالم، على الموعد مساء اليوم، مع التدشين الرسمي لفعاليات الجولة الخامسة من النسخة الرابعة لجولات أبوظبي غراند سلام، وتشهد أحداثها عاصمة الضباب الإنجليزية لندن، وتحديداً في صالة كوبر بوكس أرينا، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ضمن سلسلة الجولات السنوية، وسوف تقدم 120 ألف دولار أمريكي للفائزين بالمراكز الأولى، وتتيح الفرصة أمام كل الفئات كي تشارك بها، وذلك في مختلف أوزان الأحزمة (الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود)، ناشئين وبالغين وأساتذة رجال وسيدات، وستكون البداية اليوم، تبدأ بإجراءات الوزن الرسمية، تحت إشراف نخبة من الحكام الدوليين المتميزين، الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة على مدار يومي غد وبعد غد، وستقام المنافسات على 7 أبسطة بشكل متوازٍ.

تحدي «ملك البساط»

وتصاحب جولة لندن الحالية، إطلاق منافسات «ملك البساط»، بمشاركة عشرة من أفضل أساطير الجوجيتسو بالعالم في فئة الوزن الخفيف، الحاصلين على الحزام الأسود، وتعد منافسات ملك البساط، واحدة من أهم البطولات في رياضة الجوجيتسو، وهي إحدى مبادرات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لإضفاء المزيد من الإثارة والمتعة على المنافسات، وهي مخصصة فقط للاعبين الذين يتم دعوتهم للمشاركة في البطولة، ويبلغ مجموع جوائزها النقدية 42 ألف دولار، وتشمل فئة الوزن الخفيف حزام الأسود تحت 69 كغ، ولن تزيد مدة النزال على 6 دقائق في كل مباراة.

جولة جديدة

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، أن جولة لندن هي الأخيرة في سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام بنسختها الرابعة هذا الموسم، على أن تزيد السلسلة جولة جديدة في النسخة المقبلة، وستقام في موسكو، خلال شهر يونيو المقبل، وقال البحري: سيتم تخصيص اليوم الأول غداً لأحزمة البنفسج والبني والأزرق للبالغين والأساتذة رجال وسيدات، فيما سيتم تخصيص اليوم الثاني لنزالات الأحزمة الأبيض والأزرق ناشئين وبالغين وأساتذة رجال وسيدات، واللاعب صاحب المركز الأول في فئات البالغين للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والناشئين حزام أزرق، سوف يحصل على 200 نقطة، تضاف إلى رصيده في المنافسة على المراكز الأولى بالتصنيف العالمي السنوي.