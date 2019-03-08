العين وبني ياس قمة في دوري الطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال مساء اليوم، بمواجهتي الوحدة مع حتا، والعين مع بني ياس، في قمة مباريات تلك الجولة، والتي تختتم مساء الغد، بثلاث مواجهات يلتقي فيها عجمان مع النصر، والظفرة مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة.

ويتصدر العين ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويأتي شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، والجزيرة بالمركز الثالث 30 نقطة، وبني ياس بالمركز الرابع 28 نقطة، ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصل بالمركز السادس، وحتا بالمركز السابع بـ 15 نقطة، وعجمان بالمركز الثامن برصيد 14 نقطة، والظفرة بالمركز التاسع 6 نقاط، والوحدة بالمركز العاشر الأخير بـ3 نقاط.