السبّاحون أصحاب الهمم في بطولات الإمارات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة برئاسة سلطان السماحي، تسجيل أصحاب الهمم في الاتحاد ومشاركتهم في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد بشكل رسمي وبشكل مجاني بدون أي رسوم، وذلك بعد نجاح التجربة التي قام بها الطفل إياد عماد، في بطولة كأس الإمارات التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في مجمع حمدان الرياضي، حيث شارك الطفل إياد، وهو من أصحاب الهمم في عدد من السباقات القصيرة وقدم مستوى متميزاً نال عليه تشجيع الحضور الكبير الذي تواجد في البطولة التي شهدت مشاركة 970 سباحاً وسباحة. وحرص سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وخليفة الكعبي عضو مجلس الإدارة على تكريم السباح الصغير، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع عائلته، وأكد السماحي أن الاتحاد يفتح أبوابه لأصحاب الهمم للتسجيل مجاناً، إضافة إلى بحث المشاركة في البطولات.